В Дагестане прокуратура нашла причину вспышек массовых заболеваний

В Дагестане комиссия Генеральной прокуратуры РФ назвала причину вспышек массовых заболеваний населения региона. К ухудшению здоровья жителей республики привели многочисленные выбросы загрязняющих веществ в воздух и Каспийское море, а также несоблюдение природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Ежегодно в атмосферный воздух республики от стационарных источников и автотранспорта выбрасывается около 200 тысяч тонн загрязняющих веществ, в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения сбрасывается более 100 миллионов кубометров канализационных отходов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

На территории региона также обнаружено свыше 440 незаконных свалок бытового мусора и отходов. Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что в регионе длительное время функционируют шесть стоков неочищенных канализационных вод в Каспийское море. При этом региональное управление Росприроднадзора не предпринимало действенных мер по пресечению фактов сброса.

- Результатом этого являются факты массовых заболеваний населения. Так, в январе свыше 30 жителей поселка Ленинкент Махачкалы получили инфекционные отравления, - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.

По указанным фактам Генеральная прокуратура РФ направила материалы в следственные органы для уголовного преследования виновных лиц по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и статье 293 УК РФ ("Халатность"). Руководству федерального Росприроднадзора внесено представления, в котором поставлен вопрос об ответственности руководителей дагестанского управления.

Напомним, что пятого февраля в Дагестане был задержан врио премьер-министра республики Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Их доставили в Москву, где все четверо были арестованы. Высокопоставленные чиновники обвиняются в мошенничестве и хищении более 100 миллионов рублей. Ранее также были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор Махачкалы Магомед-Расул Гитинов, которых подозревают в афреах с недвижимостью.