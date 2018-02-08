Истребители Балтфлота отразили условный удар крылатых ракет

Удар условного противника крылатыми ракетами по Калининградской области отразили летчики-истребители авиабазы морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, воздушный бой прошел в ходе проверки сил противовоздушной обороны. В маневрах приняли участие около десяти самолетов морской авиации флота.

По легенде учения, крылатые ракеты были пущены по объектам военной инфраструктуры Балтийского флота многоцелевыми истребителями Су-30СМ, которые выполнили роль условного противника.

Для отражения ракетного удара по тревоге были подняты экипажи всепогодных истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области. Их экипажи своевременно обнаружили и захватили цели ракетами "воздух-воздух", успешно уничтожив их на заданном рубеже.

Справка "РГ"

Первый истребитель Су-30СМ прибыл в Калининградскую область в декабре 2016 года. Это последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Самолет обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине. Способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". В числе преимуществ - способность преодолевать до 3 тыс. км без дозаправки и подвесных баков.