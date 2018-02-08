Астраханец получил срок за аренду квадроцикла ребенку

В Астраханской области местный житель решением суда признан виновным в том, что сдал напрокат свой квадроцикл ребенку, который попал в аварию и получил тяжкие повреждения. Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строго режима.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ, трагический инцидент произошел летом прошлого года на территории мобильного парка аттракционов в селе Чулпан.

Двое жителей области за 150 рублей предоставили подростку на прокат квадроцикл. Управляя вездеходом, ребенок не справился с управлением и на полной скорости врезался в столб. Школьника незамедлительно доставили в больницу, где ему была оказана неотложная медицинская помощь, но врачи диагностировали множественные телесные повреждения.

"По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В итоге один из подозреваемых предстал перед судом, а в отношении другого мужчины дело было выделено в отдельное производство.