В Нижневартовске молодой мужчина умер в очереди к врачу

Следственный комитет Югры разбирается в обстоятельствах трагической гибели молодого мужчины, пришедшего в больницу к доктору.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка началась после появления сегодня в ВКонтакте информации о том, что 32-летний житель Нижневартовска скончался в городской поликлинике, ожидая приема врача. Персонал пытался помочь мужчине, но все усилия оказались тщетны.

"Организована процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В частности, будет проведена судмедэкспертиза, она определит причину смерти мужчины. Также будут оценены действия медработников", - подчеркнули в СК автономного округа.