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9 февраля 2018 г.

Постановление правительства Республики Бурятия от 9 февраля 2018 года № 67 "О проведении мероприятия "Сказочный Сагаалган в Бурятии" в 2018 году"

Дата подписания 9 февраля 2018 г.
Опубликован 9 февраля 2018 г.

Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Уполномочить Министерство экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.) на организацию и проведение Межрегионального туристского проекта "Сказочный Сагаалган в Бурятии" в 2018 году в рамках расходов "Участие в туристских выставках, форумах", основного мероприятия "Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте", подпрограммы 2 "Развитие туризма" Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272.

2. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.) совместно с Министерством туризма Республики Бурятия (Бадмацыренова М.Б.) подготовить и направить на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Республики Бурятия "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272 "Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика", предусмотрев перераспределение соответствующих объемов финансирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.Цыденов

 

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