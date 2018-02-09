Продюсер фильмов со Сталлоне и Шварценеггером попал в СИЗО в Москве

Голливудский кинопродюсер армянского происхождения Степан Мартиросян обнаружился в "Медведе" - московском СИЗО №4. Как пишет сайт KP.Ru, Мартиросян утверждает, что на него "состряпал уголовное дело партнер" - из-за провала в прокате боевика "План побега".

Мартиросян двадцать лет назад перебрался с родины в Калифорнию, в Голливуд, и сделал карьеру продюсера. В частности, поработав над лентами "Человек ноября" - с Пирсом "Джеймсом Бондом" Броснаном, "Уцелевший" - с Марком Уолбергом, "Фрилансеры" - с Де Ниро и рэпером 50 Cent, "План побега" - со Сталлоне, Шварценеггером и теми же Центами. "По крайней мере, так утверждает сам Мартиросян. Поскольку кроме как на film.ru, в других источниках найти упоминание Мартиросяна как продюсера этих фильмов, увы, не удалось", - уточнило издание. (Что не совсем верно, поскольку Степан Мартиросян указан как исполнительный продюсер этих и еще ряда картин на, скажем, крупнейшем киноагрегаторе IMDb).

В любом случае, "теперь Мартиросяну впору писать сценарий к настоящему побегу" - с 27 октября прошлого года он томится в застенках.

Согласно приведенному газетой рассказу продюсера, его "приняла российская полиция" на выходе из бизнес-класса - прямо на трапе. В связи с чем Мартиросян выразил недоумение. Но позже оказалась, что сделано это было по поручению Армении, где на него состряпали уголовное дело. Причина незадачи - неуспех "Плана побега". Расстроивший бывшего партнера продюсера и соинвестора ленты.

"Фильм-то хороший, но с экономической точки зрения не самый успешный, провалился в прокате", - горюет Мартиросян. Поясняя, что "ни в одной цивилизованной стране этот человек не смог на меня завести дело, потому что нет оснований. Только в Армении ему это удалось!". Далее продолжив выражать недоумение. На этот раз - по поводу того, что он до сих пор жив. Поскольку от бывшего компаньона ему в казематы уже были переданы "приветы".

По данным издания, адвокаты узника в данный момент занимаются обжалованием экстрадиции своего подзащитного в Ереван. Но пока ничего не получается. Хотя уже дошли до Верховного суда.

Тем временем сиделец продолжает козырять: "Мой друг Марк Уолберг тоже когда-то сидел в тюрьме за наркотики. После того, как освободился, он сильно изменился. И теперь каждый день ходит в церковь. Шварценеггер Арнольд, бывший губернатор Калифорнии, тоже мой приятель. А Стивен Сигал вот-вот должен приехать в Москву, просить за меня у больших людей", - цитируется грозный Мартиросян.

Вконце спича посетовавший, что если его все-таки выдадут "в Армению", то это "вообще крышка".

По заверению издания, газета держит экзотическую ситуации на карандаше, продолжая разбираться в деле "знаменитого продюсера".

Кстати, несмотря на провал в прокате, у "Плана побега" в скором времени должен выйти сиквел. Сейчас проект находится в стадии постпродакшна, буквально вчера оператор Брендон Ли Кокс отрапортовал в своем Twitter, что работает над цветокоррекцией. Премьера "Плана побега 2" назначена на 17 мая.