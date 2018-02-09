Минобороны намерено закупать ежегодно около 200 танков

Министерство обороны России будет покупать ежегодно по 200 новых танков различных модификаций в рамках выполнения гособоронзаказа. С таким заявлением выступил замглавы ведомства Юрий Борисов во время визита на "Уралвагонзавод".

Он подчеркнул, что нижнетагильское предприятие успешно решает задачи импортозамещения, имеет экспортные контракты и намерено выполнить их в срок.

Говоря о готовящемся уже сейчас праздновании Дня победы 9 мая, Борисов отметил, что среди парадной техники будет новинка. "Надо показать боевую машину поддержки танков. Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте", - подчеркнули замминистра.

По информации минобороны, Россия занимает первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня: в период с 2012 по 2017 год в войска было поставлено более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

В прошлом феврале главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков докладывал, что в воинских частях постоянной готовности доля современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А перевалила за 50 процентов. А ежегодные закупки современных машин доведут этот показатель до 70 процентов уже к 2020 году.