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09.02.2018, 12:00
Текст: Руслан Мельников

Видео: Машину талибов уничтожили из самой мощной авиапушки

В интернете появилось видео расстрела автомобиля талибов из мощнейшей авиационной пушки.

По информации Defense Flash News, машина была уничтожена в Афганистане в районе Кандагара. Это произошло в конце января, но видео на YouTube было выложено лишь недавно.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Как говорится в пояснении к видеоролику, для атаки на транспорт был использован американский штурмовик A-10 Thunderbolt II, также известный как "Бородавочник" и изначально созданный для уничтожения бронированных наземных целей.

На вооружении штурмовика имеется 30-миллиметровая семиствольная авиационная пушка схемы Гатлинга с вращающимся блоком стволов GAU-8/A. Она считается одним из самых мощных авиационных орудий, и, судя по видео, именно из нее был произведен обстрел.

На ролике показано, как движущуюся по дороге машину встречает очередь из мощного орудия. На какой-то момент автомобиль скрывается среди поднятой пыли, а затем вновь появляется в весьма плачевном виде, по инерции проезжает в шлейфе дыма какое-то расстояние и останавливается.

После этого пробитую снарядами крупного калибра машину показывают вблизи. А затем уже не подающий признаков жизни автомобиль накрывает добивающая очередь из авиапушки.

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