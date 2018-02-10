Автор термина "хип-хоп" скончался в США

В Лас-Вегасе (штат Невада) скончался американский рэппер и диджей Кевин Смит, которого часто называют автором термина "хип-хоп". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Музыкант, выступавший под псевдонимом Lovebug Starski, умер в минувший четверг. Причиной смерти 57-летнего рэппера стал сердечный приступ.

Смит начал музыкальную карьеру в 70-х годах. Релиз его единственного альбома House Rocker состоялся в 1986 году. Наиболее коммерчески успешной композицией музыканта стал сингл Amityville.