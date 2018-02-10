Эпидемия гриппа в США унесла жизни 63 детей

Жертвами сезонного гриппа в США стали уже 63 ребенка. Ранее СМИ сообщали о 53 погибших. При этом 20 процентов из них были привиты.

Эпидемия гриппа в США в настоящее время охватила 48 штатов. Число госпитализированных растет и уже достигло 59,9 на каждые 100 тысяч человек, среди пожилых людей в возрасте от 65 лет - 263,3 на 100 тысяч человек.

Чаще всего у заболевших диагностируют штамм H3N2, который опаснее "свиного гриппа", так как вакцинация не помогает. К весне гриппом переболеют почти 34 миллиона американцев. От осложнений могут скончаться 56 тысяч человек.

Американские врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки от гриппа, начиная с шестимесячного возраста, передает ТАСС. Пожилым людям и детям вакцинация необходима в первую очередь.