В 2017-м в Мордовию переселились 420 граждан зарубежья

В 2017 году на постоянное место жительства в Мордовию по госпрограмме переселения соотечественников переехали 420 граждан зарубежья.

По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, 235 из них - участники программы, остальные 185 человек - члены их семей.

- Всего же в прошлом году от иностранных граждан поступило на рассмотрение 350 заявлений на 627 человек, - уточнили в ведомстве. - Большая часть заявлений на участие в государственной программе "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы" принято от выходцев из Таджикистана, Украины, Армении, Узбекистана, Молдовы.

Подавляющее большинство переселенцев - 230 человек - избрали местом жительства столицу региона. Трудоустроились на постоянную работу 195 участников программы и 43 члена их семей.

Справка "РГ"

В 2017 году 355 участникам госпрограммы переселения соотечественников из бюджета Мордовии предоставлена единовременная выплата в размере 1 миллион 65 тысяч рублей. Пяти семьям компенсированы расходы за найм жилья на общую сумму 47,2 тысяч рублей.