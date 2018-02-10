Задержан замначальника пензенского УМВД

Заместителю начальника УМВД России по Пензенской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), - сообщает Следственный комитет РФ.

По информации ведомства, злоупотребление обвиняемого связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Уголовное дело возбуждено при взаимодействии с прокуратурой и УФСБ России по Пензенской области. Кроме того, оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками ГУСБ МВД России, - уточнили в СК.

Официально фамилия задержанного не называется, но из близких к ведомству источников "РГ" стало известно, что речь идет о Наримане Алтынбаеве.