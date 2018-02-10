Спасатели обнаружили на Эльбрусе пропавшего альпиниста из Москвы

Альпиниста из Москвы, который не выходил на связь, обнаружили в ходе поисково-спасательных работ на Эльбрусе. Мужчину нашли на высоте 5200 метров целым и невредимым.

- В 17:30 завершились поисково-спасательные работы - московскому альпинисту помогли спуститься на поляну Азау, медицинская помощь ему не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Турист, согласно регистрации в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде, должен был 9 февраля вернуться на контрольную точку и выйти на связь, однако этого не произошло. Днем 10 февраля спасатели начали поисковую операцию. В поисках участвовали восемь человек и две единицы техники.