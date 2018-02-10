В США российский Су-35 назвали "большой бедой" для F-35

Американские СМИ попытались сравнить российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 и новейшие истребители США F-22 и F-35, относящиеся уже к пятому поколению.

Судя по публикации The National Interest, российский самолет окажется для них серьезным противником. Несмотря на номинальную разницу в поколениях, результат гипотетического боевого столкновения в воздухе не очевиден.

Издание признает, что по маневренности, вооружению и электронике Су-35 не уступает западным аналогам, таким как F-15 Eagle и Eurofighter. Но и для F-22 или F-35 он станет проблемой.

"Маневренность Су-35 делает его непревзойденным бойцом", - подчеркивает The National Interest. Су-35 может достигать высоких углов атаки, то есть двигаться в одном направлении, когда его нос поворачивается в другом. Это облегчает стрельбу по уклоняющейся цели. Такая маневренность поможет и самому истребителю уклониться от ракет, а также вести эффективный бой на близких дистанциях. В публикации отмечается, что приблизиться к маневренным возможностям Су-35 пока может только F-22 Raptor.

Су-35 способен достигать скорости 2,25 M на больших высотах, опережая по этому показателю F-35 или F-16. Максимальная высота, на которой действует российский истребитель, также превосходит возможности F-35.

Имея от двенадцати до четырнадцати узлов подвески, Су-35 вновь оказывается в выигрышном положении по сравнению с F-15, F-22 и F-35, у которых таких точек гораздо меньше. Су-35 вооружен ракетами, действующими на разных дистанциях - от 25 до 120 миль. При этом в воздушном бою пилот может использовать прицел, установленный на шлеме. Помимо ракетного вооружения Су-35 имеет тридцатимиллиметровую авиационную пушку с 150 снарядами.

The National Interest обращает внимание и на мощную систему радиоэлектронной борьбы, способную обмануть вражеские ракеты. Также упоминается РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Ирбис, отслеживающей до трех десятков воздушных целей на расстоянии до 250 миль.

Американское издание признает, что в ближнем бою с Су-35 даже новейший самолет-"невидимка" F-35 окажется "в большой беде". Но на дальнем расстоянии - до 100 миль американские "стелс"-истребители могут первыми обстрелять российский самолет. Впрочем, в публикации отмечается и тот факт, что для своевременного обнаружения противника-"невидимки" российский истребитель может использовать данные не только своих, но и наземных радаров.