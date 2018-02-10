РФ и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве на Балтике

Россия, Германия и Еврокомиссия подписали финансовое соглашение Программы трансграничного сотрудничества "Регион Балтийского моря". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство Евросоюза в РФ.

Каждая из сторон выделила по 4,4 млн евро. Европейский вклад на сумму в 8,8 млн евро дополняет 263,8 млн евро, ранее выделенные в бюджет программы из Европейского фонда регионального развития. Помимо РФ и ФРГ, в проекте участвуют Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Сотрудничество охватывает несколько сфер - сохранение морской экосистемы, развитие транспортного сообщения и борьбу с изменением климата.