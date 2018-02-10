Россиянка Воронина стала 10-й в беге на коньках на 3000 м

Россиянка Наталья Воронина замкнула десятку сильнейших в скоростном беге на коньках на 3000 м на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

Время Натальи - 4 минуты 5,85 секунды. Она уступила победительнице соревнований, голландке Карлин Ахтеректе 6,64 секунды. "Серебро" у еще одной представительницы Нидерландов - Ирен Вюст, а замкнула пьедестал, который оказался целиком "оранжевым", Антуанетт Де Йонг.

Отметим, что Воронина была единственной представительницей сборной нашей страны, выступавшей в этой дисциплине в Пхенчхане.