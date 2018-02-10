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Спорт
10.02.2018 16:18
Текст: Илья Соболев

Российские керлингисты уступили в дабл-миксте Канаде

Прервалась серия из четырех побед отечественной пары в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого в одиночном миксте по керлингу.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Нашим ребятам не по зубам оказалась сборная Канады - 2:8. Победа гарантировала бы россиянам досрочную путевку в полуфинал, но теперь она досталась "кленовым листьям", которые в турнирной таблице уверенно лидируют, выиграв пять из шести матчей. Брызгалова с Крушельницким на данный момент делят второе-третье места с норвежской командой. У нашей и у скандинавской пары по четыре победы в шести матчах.

Завтра нашим предстоит заключительная встреча на предварительном раунде со Швейцарией. Напомним, в плей-офф пройдут четыре лучших команды из восьми ныне выступающих.