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Спорт
10.02.2018 16:31
Текст: Илья Соболев

Саночник Репилов вышел на третье место после второй попытки на ОИ-2018

Удачно пока выступает на Олимпийских играх в Пхенчхане саночник Роман Репилов.

Российские керлингисты уступили в дабл-миксте Канаде

21-летний "олимпийский атлет из России" после двух попыток показал третий результат. По итогам первой попытки он был четвертым, но во втором заезде показал второе время и поднялся на позицию выше. Совокупное время россиянина, за плечами у которого "серебро" последнего чемпионата мира, - 1 минута 35,516 секунды.

На данный момент его опережают только двое. Легендарный немец Феликс Лох (1:35,299) и австриец Давид Гляйшер (1:35,487). Увы, другие наши ребята пока не столь успешны, как Репилов. Степан Федоров по итогам двух попыток - лишь 13-й (1:35,971), а Семен Павличенко - 17-й (1:36,260).

Решающие третья и четвертая попытки пройдут в воскресенье, 11 февраля.