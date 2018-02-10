Саночник Репилов вышел на третье место после второй попытки на ОИ-2018

Удачно пока выступает на Олимпийских играх в Пхенчхане саночник Роман Репилов.

21-летний "олимпийский атлет из России" после двух попыток показал третий результат. По итогам первой попытки он был четвертым, но во втором заезде показал второе время и поднялся на позицию выше. Совокупное время россиянина, за плечами у которого "серебро" последнего чемпионата мира, - 1 минута 35,516 секунды.

На данный момент его опережают только двое. Легендарный немец Феликс Лох (1:35,299) и австриец Давид Гляйшер (1:35,487). Увы, другие наши ребята пока не столь успешны, как Репилов. Степан Федоров по итогам двух попыток - лишь 13-й (1:35,971), а Семен Павличенко - 17-й (1:36,260).

Решающие третья и четвертая попытки пройдут в воскресенье, 11 февраля.