Эксперт: Самолет перед крушением совершал резкие маневры

Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора:

- Я всегда опираюсь на факты. Пока они скудные, но громкоговорящие. Уже установлено: самолет разрушился, погиб 71 человек. Есть данные, что самолет перед крушением совершал резкие маневры с одной высоты на другую: 1700 метров, потом 1900, потом опять 1700... И это на этапе, когда Ан-148 должен был только стабильно набирать высоту.

О чем это говорит? Что-то произошло настолько сверхэкстренное, что командиру, который обязан сообщать обо все отказах "на землю", не хватило доли секунды, чтобы перевести руку со штурвала на кнопку передатчика связи.

Отказал двигатель? Но у Ан-148 замечательное крыло. Он может лететь определенное количество времени и при отказавшем моторе. Вообще, машина очень удачная. Рассчитана на ближние перевозки, но с очень хорошим запасом топлива.

Столкновение с другим воздушным судном? Такая версия тоже не исключается. Равно, как и другие. Но озвучивать их сейчас - дело неблагодарное. И неправильное. Уже создана комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Уверен, все обстоятельства будут установлены достаточно быстро.