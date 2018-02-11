Французский медиамагнат предложил запретить рекламу на государственном ТВ

Президент крупного французского телеканала М6 Николя де Таверно призвал к "полной ликвидации рекламы на общественных каналах" и к кардинальной реформе закона 1986 года, регулирующего французский аудиовизуальный ландшафт, сообщает AFP.

"Французские телевизионные каналы должны сосредоточиться на своих собственных задачах государственной службы", - сказал Николя де Таверно в интервью Journal дю Dimanche (JDD), сославшись на положительный опыт полной отмены рекламы на общественных каналах в Великобритании и Испании.

"Какова природа государственной службы? В любом случае, это не попытка подражать частному сектору", - заключил медиамагнат. Босс M6 также выступил за урегулирование отношений между продюсерами и вещателями. По его словам, они устарели и "только бросают французских производителей в руки международных групп или инвестиционных фондов, а не поддерживают национальных вещателей".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон начал масштабную реформу общественного вещания, которая должна быть завершена до конца года.