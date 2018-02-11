Меню

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
11.02.2018, 11:35
Текст: Николай Грищенко

Минобороны показало уникальное фото летящего Ту-95МС

Министерство обороны России опубликовало уникальную фотографию полета в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Самолет, который в НАТО называют Bear - "Медведь", буквально разрезает плотные облака и оставляет за собой след, похожий на глубокую траншею. Фотография стратегического бомбардировщика вызвала массу эмоций у пользователей интернета. Большинство выражали свое одобрение и не скрывали восторга.

Фото: Владислав Белогруд
В Беларуси во время метели испытали медицинский "Терминатор"

"Действительно, потрясающе! А еще и наглядный курс аэродинамики", - написал Андрей Бондарчук.

"Несколько раз рыбачил "по курсу" заходящих на посадку. После прохождения самолета, пирамидальные тополя, примерно, через секунд 40 начинали шуметь кронами, как при сильном ветре", - высказался Антон Горелкин.

Отметим, что после модернизированный бомбардировщик Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина самолета около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.

Самолеты дальней авиации ВКС России активно применялись против боевиков в Сирии.

Полет "медведей" над Тихим океаном попал на видео

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Минобороны: Истребитель Су-57 готовят к опытно-боевой эксплуатации 08.02.2018
ВКС и ВМФ России получат 14 новых истребителей Су-30СМ 08.02.2018
Минобороны закажет эскадрилью Су-57 08.02.2018
самолеты
Фото: YouTube
Видео: Машину талибов уничтожили из самой мощной авиапушки 09.02.2018
Экстремальная посадка гигантского "Антея" попала на видео 09.02.2018
F-35 отучат падать 06.02.2018

Информация

© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.