Минобороны показало уникальное фото летящего Ту-95МС

Министерство обороны России опубликовало уникальную фотографию полета в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Самолет, который в НАТО называют Bear - "Медведь", буквально разрезает плотные облака и оставляет за собой след, похожий на глубокую траншею. Фотография стратегического бомбардировщика вызвала массу эмоций у пользователей интернета. Большинство выражали свое одобрение и не скрывали восторга.

"Действительно, потрясающе! А еще и наглядный курс аэродинамики", - написал Андрей Бондарчук.

"Несколько раз рыбачил "по курсу" заходящих на посадку. После прохождения самолета, пирамидальные тополя, примерно, через секунд 40 начинали шуметь кронами, как при сильном ветре", - высказался Антон Горелкин.

Отметим, что после модернизированный бомбардировщик Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина самолета около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.

Самолеты дальней авиации ВКС России активно применялись против боевиков в Сирии.