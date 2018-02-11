Полет в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС авиабазы Энгельс #ВКС pic.twitter.com/xByvLXam0F— Минобороны России (@mod_russia) 10 февраля 2018 г.
Министерство обороны России опубликовало уникальную фотографию полета в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
Самолет, который в НАТО называют Bear - "Медведь", буквально разрезает плотные облака и оставляет за собой след, похожий на глубокую траншею. Фотография стратегического бомбардировщика вызвала массу эмоций у пользователей интернета. Большинство выражали свое одобрение и не скрывали восторга.
"Действительно, потрясающе! А еще и наглядный курс аэродинамики", - написал Андрей Бондарчук.
"Несколько раз рыбачил "по курсу" заходящих на посадку. После прохождения самолета, пирамидальные тополя, примерно, через секунд 40 начинали шуметь кронами, как при сильном ветре", - высказался Антон Горелкин.
Отметим, что после модернизированный бомбардировщик Ту-95МС - носитель крылатых ракет большой дальности Х-55. Длина самолета около 50 метров, столько же достигает размах крыльев. Максимальная взлетная масса - 185 тонн. Один из самых быстрых винтовых самолетов, он способен развить максимальную скорость 830 километров в час.
Самолеты дальней авиации ВКС России активно применялись против боевиков в Сирии.