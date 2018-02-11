Объявлен лонг-лист лучших иностранных книг премии "Ясная Поляна"

В здании московского Театра Наций огласили Длинный список лучших зарубежных книг по мнению экспертов литературной премии "Ясная Поляна", учрежденной Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics.

Номинация "Иностранная литература" существует уже четвертый год. В ней отмечается самая значимая зарубежная книга XXI века и ее перевод на русский язык. Или, как сказал писатель, член жюри премии Владислав Отрошенко, "мы награждаем удивительный симбиоз писателя и переводчика". В прошлые годы лауреатами становились Рут Озеки, Орхан Памук и Марио Варгас Льоса. Кстати, имя живого классика, нобелевского лауреата Льосы и его роман "Скромный герой" в переводе Кирилла Корконосенко добавили в список прямо на церемонии оглашения лонг-листа 2017 года. Ему же и выпала честь премию получить.

По сравнению с предыдущим премиальным сезоном список 2018 года прибавил в числе - в нем 35 произведений против 28 в 2017-м. Впрочем, в него перекочевали и знакомые по прошлым годам имена: Джонатан Литтелл с его "Благоволительницами", Джонатан Франзен с "Безгрешностью", Кадзуо Исигуро и Драго Янчар. Ограничений на реноминирование в правилах нет, и жюри идет навстречу экспертам, которые вновь хотят обратить внимание на достойные произведения.

Некоторыми экспертами двигали и "личные мотивы".

Так, Наталья Кочеткова призналась, что выдвинула книгу Исигуро, а также Паскаля Киньяра, потому что хочет встретиться с этими авторами. Главное условие премии - личное присутствме писателя на церемонии вручения.

Есть в Длинном списке 2018 года и книги, только что вышедшие на русском языке, - Чимаманда Нгози Адиче с романом "Американха", "Вегетарианка" Хан Ган, кстати, первый южнокорейский роман в этой номинации, "Время Свинга" Зэди Смит и "еще более экзистенциальный, чем предыдущие его романы" "Вот я" Джонатана Сафрана Фоера. Два автора представлены сразу двумя произведениями - американка Тони Моррисон и израильский писатель Амос Оз.

В этом году премия "Ясная Поляна" обратилась не только к индивидуальным экспертам, но и к организациям. Так, Центр немецкой книги в Москве (и одновременно - Представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России) обратило внимание на отсутствие в Длинном списке 2017 года немецких авторов. В этом сезоне пробел восполнен: в лонг-лист вошли три немецкие книги - "Ф" Даниэля Кельмана, которую член жюри, писатель Евгений Водолазкин определил как "виртуозную с точки зрения техники", а также "Она/он" Бото Штрауса и "На примере брата" Уве Тимма.

Награждаем удивительный симбиоз писателя и переводчика

Отметили и присутствие в списке славянских авторов - "пятиголосная книга толщиной с два айфона" "Этой ночью я ее видел" Драго Янчара, "Пуп земли" македонского писателя Венко Андоновского и "Господин К. на воле" Матея Вишнека.

Впереди членов жюри ждет увлекательное чтение и обсуждение. Лауреат станет известен в октябре (шорт-листа в этой номинации нет).

Кстати, еще один приятный момент. Со времени учреждения номинации изменилась и ее денежная составляющая. Начиналось все с миллиона рублей для автора лучшего зарубежного романа и 200 тысяч для переводчика. В 2018 году автор получит 1,2 млн рублей, а его переводчик на русский язык - 500 тысяч.