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11 февраля 2018 г.

Указ губернатора Оренбургской области от 11 февраля 2018 года № 67-ук "О введении на территории Оренбургской области режима повышенной готовности и об образовании межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации"

Дата подписания 11 февраля 2018 г.
Опубликован 11 февраля 2018 г.
Вступает в силу 11 февраля 2018 г.

В связи с произошедшей 11 февраля 2018 года авиакатастрофой самолета Ан-148 и в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Оренбургской области от 30 ноября 2009 года № 593-п "Об утверждении положения об Оренбургской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Ввести с 11 февраля 2018 года на территории Оренбургской области режим повышенной готовности.

2. Установить региональный уровень реагирования для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Образовать межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной авиакатастрофой самолета АН-148, повлекшей гибель людей, и утвердить в составе согласно приложению.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

5. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Ю.А.Берг

 

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Приложение у указу
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