"Прогресс МС-08" уйдет к МКС по новой укороченной схеме

По новой укороченной двухвитковой схеме будет запущен грузовки "Прогресс мс-08" к Международной космической станции, передает РИА Новости информацию Роскосмоса.

Старт ракеты "Союз-2.1а", которая отправит грузовик на МКС, назначен на 11:59.

"Прогресс" доставит на станцию 1,39 тысячи килограммов сухих грузов, 890 килограммов топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов воды в баках системы "Родник", а также 46 килограммов сжатого воздуха и кислорода в баллонах. По данным Роскосмоса, новая двухвитковая схема позволит экономить до трети объема топлива.