Найденный на месте падения Ан-148 самописец записывал параметры полета

Обнаруженный на месте крушения Ан-148 в Подмосковье бортовой самописец фиксировал параметры полета, сообщает РИА Новости.

"Найденный первый "черный ящик" признан как прибор регистрации параметров полета", - заявил представитель оперативного штаба, работающего на месте падения авиалайнера. Состояние "черного ящика" оценивается как удовлетворительное. Второй бортовой самописец пока не найден.

Напомним, что самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета. Вскоре после этого его обломки были найдены в Раменком районе Московской области. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и 6 членов экипажа.