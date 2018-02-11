Новости

Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были два иностранца 01:26
На границе США и Мексики задержали более 220 нелегалов 01:21
Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой 01:07
За два дня боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин 00:49
Установлена точка соприкосновения с землей разбившегося Ан-148 00:47
Зону крушения Ан-148 обследует беспилотниками 00:25
Глава МЧС Владимир Пучков прибыл на место крушения Ан-148 11.02.2018
Источник: На месте крушения Ан-148 тел пока не обнаружено 11.02.2018
Лавров: Россия сделает вывод из поставок США летального оружия Украине 11.02.2018
Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Москве 11.02.2018
Росавиация проведет проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11.02.2018
Министр транспорта допустил приостановку полетов Ан-148 11.02.2018
Летный сертификат разбившегося Ан-148 был в порядке 11.02.2018
В Татарстане возбудили дело о массовом отравлении школьников 11.02.2018
Найденный на месте падения Ан-148 самописец записывал параметры полета 11.02.2018
В Оренбуржье семьям жертв крушения Ан-148 выплатят по миллиону рублей 11.02.2018
Россиянки уступили словачкам в матче Кубка Федерации 11.02.2018
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада 11.02.2018
Роструд проведет собственное расследование крушения Ан-148 11.02.2018
Эксперт: Экипаж Ан-148 посадку в Жуковском не просил 11.02.2018
СК: Сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало 11.02.2018
На борту разбившегося Ан-148 было трое детей 11.02.2018
Образцы для опознания жертв крушения Ан-148 возьмут в Орске 11.02.2018
Баскетболистки РФ выиграли три матча кряду в отборе ЧЕ-2019 11.02.2018
В СК РФ рассказали о расследовании причин крушения Ан-148 11.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
11.02.2018 21:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найденный на месте падения Ан-148 самописец записывал параметры полета

Обнаруженный на месте крушения Ан-148 в Подмосковье бортовой самописец фиксировал параметры полета, сообщает РИА Новости.

"Найденный первый "черный ящик" признан как прибор регистрации параметров полета", - заявил представитель оперативного штаба, работающего на месте падения авиалайнера. Состояние "черного ящика" оценивается как удовлетворительное. Второй бортовой самописец пока не найден.

Напомним, что самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета. Вскоре после этого его обломки были найдены в Раменком районе Московской области. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Эксперт: Экипаж Ан-148 посадку в Жуковском не просил

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин перенес поездку в Сочи в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
В Сирии против истребителей Израиля подняли советские перехватчики
Шорт-трекисту Елистратову вручена бронзовая медаль Олимпиады
СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья