Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-148

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения пассажирского самолета в Московской области, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию для установления причин авиакатастрофы. Президент также указал соответствующим ведомствам провести поисковые работы.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" вылетел из Москвы в Орск, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Через несколько минут он пропал с радаров. Обломки обнаружены в Раменском районе Подмосковья. По предварительной информации, никто не выжил.