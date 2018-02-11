Роструд проведет собственное расследование крушения Ан-148

Роструд будет расследовать групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями (речь об авиакатсрофе, случившейся сегодня в Подмосковье), а также проверит, прописаны ли в коллективных договорах или отраслевых соглашениях выплаты в связи с несчастным случаем на производстве, кроме тех, что предусмотрены по линии обязательного соцстрахования.

Поручение сделать это Роструду дал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

И это не единственное данное им поручение по следам крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". Во-первых, при ведомстве сформирован оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим. Он будет координировать работу Пенсионного фонда России (ПФР), фонда соцстраха и региональных властей в деле оказания помощи пострадавшим.

Топилин поручил ПФР быстро установить пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших.

Роструду и фонду соцстраха - также обеспечить все положенные по закону выплаты: семьям всех погибших - по 2 миллиона 25 тысяч рублей, тем, кто оказался на борту самолета вследствие выполнения трудовых обязанностей - дополнительно по миллиону рублей.

В Оренбургской, Московской и Саратовской областях будут созданы штабы для оказания всей необходимой помощи и консультаций родным и близким пострадавших.