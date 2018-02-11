Собянин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter мэра города.

Также Сергей Собянин предложил любую помощь МЧС, Московской области, в медучреждениях и социальных службах.

Напомним, в воскресенье самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Подмосковье. Он пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.