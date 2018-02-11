Студентка из Омска победила во всероссийском конкурсе красоты

22-летняя жительница Омска Ксения Чернявская заняла первое место во всероссийском конкурсе красоты "Ты уникальная".

Финал конкурса красоты, в котором соревновались 55 девушек из разных городов России, прошел в Санкт-Петербурге.

- Ксения Чернявская из Омска стала победительницей проекта, - сообщают организаторы мероприятия. - Второе место досталось Алине Кациевой из Владивостока, третье - Насте Молодовой из Самары. Приз зрительских симпатий завоевала Дарья Пархоменко.

В награду за победу омичка получила автомобиль Volkswagen Polo.

В ноябре 2017 Ксения стала победительницей омского этапа конкурса. Однако это уже далеко не первая победа омской красавицы. Еще в 2007 году 11-летняя Ксюша была признана самой красивой девочкой России. Она завоевала главный титул российского финала детского конкурса красоты и талантов "Маленькая красавица России".

Конкурс "Ты - уникальная" проходит в Петербурге уже в девятый раз. Его особенность в том, что участие в нем может принять любая девушка в возрасте от 16 до 30 лет, а идеальные параметры не являются обязательным критерием.