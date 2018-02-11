В Чечне в ДТП пострадали девять человек и один погиб

В Чеченской республике в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще девять попали в больницу. Об этом в воскресенье сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье утром в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником УАЗ. По предварительным данным, он заснул за рулем.

В результате аварии погиб водитель легковушки. В больницу были доставлены девять участников ДТП с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства инцидента устанавливаются.