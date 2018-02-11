Петербургских чиновников смогут увольнять по подозрению в коррупции

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон, согласно которому чиновники, подозреваемые в коррупции, могут быть уволены за утрату доверия. Документ, опубликованный на официальном сайте администрации города, вступает в силу в марте текущего года.

По новым правилам основанием для увольнения может стать непредоставление декларации о доходах и имуществе самого подозреваемого лица, а также членов его семьи, либо предоставление неточных сведений. Кроме того, к числу нарушений относится незаконная предпринимательская деятельность, участие в руководящих органах и попечительских советах неправительственных и коммерческих организаций, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, стороной которого является само подозреваемое лицо или его подчиненные.

Закон распространяется на госслужащих исполнительной власти города, а также на уполномоченных по правам человека, детей и предпринимателей. Проверять чиновников будут кадровые службы органов власти, в которых они работают.

Важно отметить, что информация об уволенных в связи с утратой доверия с 1 января вносится в "черный список" чиновников. Их данные будут храниться в реестре в течение пяти лет. Подозреваемым в коррупции будет запрещено занимать посты на госслужбе.