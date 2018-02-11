В Ростове Роспотребнадзор проверил гостиницы к ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели мониторинг стоимости гостиничного обслуживания на период чемпионата мира по футболу 2018 года. Минимальное завышение цен составило 60 рублей, максимальное - 25990 рублей.

"В результате возбуждено 51 административное дело по статье 14.6 КоАП РФ "Нарушение порядка ценообразования", - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Санкции данной статьи предусматривают 50 тысяч рублей штрафа для должностных лиц или дисквалификация на срок до трех лет. На юридических лиц штраф накладывается серьезнее - сумма в двукратном размере от выручки, полученной от завышения стоимости. Причем мера действует по факту бронирования отеля, еще задолго до чемпионата, так что все нарушители будут наказаны.

Кроме того, в правоохранительные органы направлена информация о пяти хозяйствующих субъектах, которые оказывают гостиничные услуги туристам без образования юридического лица или без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее Ростуризм опубликовал список гостиниц, завысивших цены на время чемпионата мира по футболу. В него попала 41 гостиница. Самое большое число нарушителей обнаружено в Ростовской области. В список также попали Волгоградская, Самарская, Калининградская области, Краснодарский край и Москва.

Напомним, что два года назад правительство России приняло соответствующее постановление о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах ЧМ 2018. В Ростовской области стоимость проживания на период футбольного турнира составляет от 2440 до 52 290 рублей в сутки.

Справка "РГ"

На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей, которые посетят более 200 тысяч любителей футбола, из них не менее 80 тысяч приедут из-за рубежа. В центре гостеприимства Ростова-на-Дону будет действовать "горячая линия" +7 (863) 322-20-18. Добавим, что все сотрудники кол-центра будут свободно изъясняться на английском, испанском, французском и немецком. В Ростовской области действуют 525 гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом более 31 тысячи мест.