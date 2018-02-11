На Урале браконьер застрелил инспектора охотнадзора

В Челябинской области по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве сотрудника госохотнадзора по Карталинскому району. Им оказался горожанин, приехавший в лес поохотиться, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК региона.

- Тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением было обнаружено вчера вечером в лесном массиве неподалеку от станции Тумак, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве задержан 47-летний ранее судимый житель города Карталы. По версии следствия, подозреваемый занимался браконьерством и выстрелил в потерпевшего, когда тот попытался его задержать.

По статье об умышленном убийстве браконьеру грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств совершения преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, отметили в СК.