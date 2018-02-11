В Зауралье на железнодорожные пути выбросили младенца

В Курганской области возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного. Тело младенца было обнаружено на путях станции "Лебяжье-Сибирская", сообщили в региональном СК на транспорте.

- По предварительным данным, 9 февраля в междупутье на 2443 километре пикета 1 станции "Лебяжье-Сибирская" обнаружено тело новорожденного ребенка, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - На место происшествие немедленно выехала следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей следственного управления.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, отметили в СК.