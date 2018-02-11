Трамп пригрозил уволить еще одного близкого соратника

Дональд Трамп выступил в субботу против "ложных обвинений", которые, по его словам, "уничтожили жизни" двух ушедших в отставку сотрудников Белого дома, на этой неделе обвиненных в физическом насилии со стороны своих бывших женщин. Одновременно появилась информация о том, что Трамп разгневан поведением главы аппарата Белого дома, отставного адмирала Джона Келли и может отправить его в отставку.

"Люди видят, что их жизни уничтожены и сломаны простыми обвинениями, некоторые верны, а некоторые ложны, некоторые старые, а некоторые новые", - заявил в субботу президент США. "Кто-то был ошибочно обвинен, его жизнь и карьера закончились", - написал президент США в своей любимой социальной сети.

Дональд Трамп, который не назвал конкретных имен, как отмечает AFP, скорее всего, имел в виду Роба Портера и Дэвида Соренсена, двух бывших сотрудников Белого дома, которые покинули свои посты в исполнительной власти США в среду и пятницу, соответственно, после обвинений в бытовом насилии. Двое мужчин отрицают факты, в которых их обвиняют.

Роб Портер, который был секретарем штаба Белого дома, обвиняется двумя бывшими женами "в физическом и психологическом насилии". Одна из них, Дженни Уиллоуби, сообщила CNN, что она находилась в "постоянном чувстве страха" во время ее отношений с Портером.

Также в масс-медиа были опубликованы фотографии его первой жены, Колби Холдернесс, с подбитым глазом. Удар был нанесен Роб Портером, уверяет она.

Дэвид Соренсен, другой сотрудник Белого дома, обвиняемый в насилии в семье, отвечал за подготовку речей для президента. Его бывшая жена, Джессика Корбет, рассказала в интервью Washington Post, что муж регулярно подвергал ее физическому насилию, в частности, прижигал ее сигаретой и однажды ударил ее о стену. Сам Соренсен отрицает обвинения в свой адрес. "Фактически, это я был жертвой физического насилия, а не она", - сказал он в своем заявлении Washington Post.

На этом фоне последний скандал, отмечают источники, подрывает доверие Трампа к Джону Келли: якобы тот знал об обвинениях, выдвинутых против Роба Портера, однако вовремя не доложил об этом президенту. По информации "Нью-Йорк таймс", глава Белого дома "находился в ярости" от поступка Келли, особенно после его ложных оправданий о том, что он активно хотел уволить Роба Портера, как только появились обвинения в адрес последнего. Келли считается одним из наиболее близких соратников Трампа и был назначен на свой пост, чтобы навести порядок в администрации, погрязшей в череде громких скандалов.

По информации издания, глава аппарата Белого дома может уйти в отставку, и Дональд Трамп рассматривает вопрос о его замене Миком Мулвани, бюджетным директором администрации США, конгрессменом из Калифорнии Кевином МакКарти или Гэри Коном, его экономическим советником. Также упоминается имя друга Трампа бизнесмена Томаса Баррака-младшего.

Напомним, что поддержка президента Соединенных Штатов мужчин, обвиняемых в насилии в отношении женщин, уже подвергалась активной критике со стороны его оппонентов. Это особенно произошло после того, когда Трамп решил поддержать Рая Мура, республиканского кандидата, проигравшего на сенатских выборах в штате Алабама. Ультраконсервативный судья был обвинен в сексуальном нападении на несовершеннолетнего.

