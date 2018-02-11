Валентина Матвиенко: Потрясена известием о крушении Ан-148

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования с связи с крушением самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Глубоко потрясена известием о крушении Ан-148, произошедшем сегодня в Московской области, - цитиует ее пресс-служба. - Эта страшная трагедия унесла жизни десятков людей. Очень горько сознавать, что такие потери необратимы и невосполнимы".

Глава Совфеда заявила, что искренне переживает вместе со всеми, чьи родные и близкие погибли. "Мужества им и душевных сил", - добавила она.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" совершал рейс Москва-Орск. Лайнер пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте крушения идут поисковые работы.