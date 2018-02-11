Видео: На секретную базу США доставили гигантскую ракету

В Сети появилось видео движения кортежа, сопровождающего трейлер с огромной ракетой. Ролик снят у трассы, ведущей на секретную испытательную базу ВВС США.

В кадре одна за другой появляются полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. Они сопровождают многоколесный трейлер с огромным черным цилиндром, нос и корма которого запаяны в пластик. "Это ядерная ракета", - констатирует оператор.Видео снято у городка Соур Фингер Роад в Аризоне, кортеж следовал в направлении военной базы, известной как "Зона 51".

Испытательная военно-воздушная база "Зона-51" расположена в безлюдной местности на юге Невады, воздушное пространство над ней закрыто для полетов. Правительство США признало существование базы лишь в 2013 году, предположительно здесь тестируются перспективные летательные аппараты. Сделанные в годы холодной войны спутниковые снимки "Зоны 51" мало о чем рассказали: на фото лишь ангары и сухие озера. По данным из открытых источников, основная часть помещений базы находится под землей.

В "Зоне 51" проходили испытания высотного разведчика U-2 и первого самолета, изготовленного по технологии стелс, Lockheed F-117 Night Hawk. Сейчас на базе, предположительно, работают над гиперзвуковым стратегическим раззведчиком SR-91 Aurora. Именно с его полетами связывают наблюдаемые над зоной НЛО в виде черных треугольников.

Доставленный на военную базу контейнер предназначен для межконтинентальной баллистической ракеты, по размерам значительно превосходящей МБР, стоящие на вооружении армии США. Длина шахтной LGM-30 Minuteman 18 метров, Trident II для подлодок на пять метров короче. На трейлере размещены мощные холодильные установки - они необходимы для термостабилизации ядерных зарядов.