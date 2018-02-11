Запад испугался новой "страшной секретной военной игрушки" России

Британские СМИ пугают своих читателей новым "секретным оружием" России.

Настоящую панику у издания Daily Express вызвали испытания новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Таблоид называет его не иначе, как "внушающим ужас" и "страшной военной игрушкой".

Таблоид пишет о дюжине Су-57, которые могут поступить на вооружение уже в следующем году, и сообщает о том, что десять самолетов проходят летные испытания.

Как отмечает Daily Express, на Су-57 установлена новая система авионики, которая может быстро проводить анализ боевых ситуаций.

"Самолет также может похвастаться невероятно мощным радаром, который позволяет обнаруживать наземные и воздушные силы на огромных расстояниях, прежде чем нейтрализовать любые угрозы дальними ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля"", - пишет британское издание об "ужасающем" российском истребителе.