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Рубрика: В мире

МВД Украины: На руках у населения 882 тысячи официальных "стволов"

Текст: Петр Лихоманов

Министерство внутренних дел Украины впервые после государственного переворота опубликовало данные о количестве официально зарегистрированного огнестрельного оружия. Эксперты утверждают, что нелегального оружия на руках у населения в разы больше.

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По данным МВД, на Украине к сегодняшнему дню официально зарегистрированы 663 тысячи человек с правом владения оружием. Хранят они 882 777 единиц ружей и пистолетов.

"По состоянию на 1 января 2018 года по данным автоматизированных учетов, которые формируют органы полиции, зарегистрировано 663 126 собственников огнестрельного оружия, у которых в личном пользовании находятся 736 918 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 145 859 единиц охотничьего нарезного оружия", - говорится в пресс-релизе МВД Украины.

При этом количество незарегистрированного оружия оценивается чинами МВД очень скромно - не более 300 тысяч, по словам советника главы МВД Ивана Варченко.

С этими цифрами готовы поспорить в "Украинской ассоциации владельцев оружия": по оценкам экспертов, не менее 5 миллионов единиц огнестрельного оружия прячут сегодня от правоохранителей украинцы. При этом с началом гражданского конфликта и боевых действий на Донбассе увеличилось не только его количество, но и номенклатура - теперь на "черном рынке" можно купить и пулемет, и гарантомет.

В прошлом году полиция изъяла у населения 78 гранатометов, сотни автоматов, 240 тысяч патронов, более 2000 гранат и 72 самодельных взрывных устройства. Следует понимать, что это - доли процента от того арсенала, который скрыт от полицейской статистики. С учетом же уменьшения населения страны (по разным данным на территории Украины сегодня проживают 26-30 миллионов человек) получается, что оружием владеет едва ли не каждый третий взрослый мужчина.

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