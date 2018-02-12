Пушков: США сами являются помехой для окончательного разгрома "ИГ"

США из-за стремлений использовать оставшихся боевиков против правительственного режима сами являются помехой для окончательного разгрома "Исламского государства" ("ИГ", запрещенная в РФ террористическая группировка).

"Абсурд вместо логики: Россия не может быть "помехой" для борьбы с "ИГ" в Сирии, как утверждают в Пентагоне. Помехой для окончательного разгрома "ИГ" являются сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске. Так и надо было заявить", - написал Пушков в Twitter.

Ранее стало известно, что в Минобороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против террористов.

Напомним, западная коалиция под руководством Соединенных Штатов начала военную операцию на территории САР в 2014 году без согласия официальных властей республики. Совет Безопасности ООН также не давал американцам такого разрешения.