Пушков: США сами являются помехой для окончательного разгрома "ИГ"

Новости

Суд арестовал министра сельского хозяйства Забайкалья 13:46
МВД лишится полномочий по выдаче лицензий частным детективам 13:45
Еврокомиссар заявил о ликвидации банковской тайны в Европе 13:45
В Осетии четыре человека погибло из-за отравления угарным газом 13:45
Спрос на аренду квартир в Москве вырос на 36% 13:43
Американским ремейком российского хоррора займутся авторы "Заклятия" 13:37
Работник Пулково ответит в суде за падение с трапа бабушки и внучки 13:30
Квентина Тарантино обвинили в оправдании педофилии 13:23
В Тамбовской области помогут семье командира разбившегося Ан-148 13:22
ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Крыму 13:19
МВД Украины: На руках у населения 882 тысячи официальных "стволов" 13:13
Полиция Шанхая создала в мессенджере группу осведомителей 13:10
СМИ: Клинцевич ушел с поста замглавы комитета Совета Федерации по обороне 13:00
В России предложили запретить нарушающие авторские права приложения 12:59
Тест-драйв Nissan Juke: Будут ли покупать некогда хитовый кроссовер 12:55
Анджелину Джоли раскритиковали за неопрятность 12:53
Производство фото- и видеоконтента вырастет в четыре раза до 2020 года 12:40
Ученые разрешили есть свежевыпавший снег 12:40
На Дону из-за метели закрыли движение на двух трассах 12:39
В Саратове пройдет митинг памяти жертв крушения Ан-148 12:39
Около 210 фрагментов тел обнаружено на месте крушения Ан-148 12:38
Погибший в авиакатастрофе экстрасенс предчувствовал крушение Ан-148 12:29
МИД: В марте состоится встреча Ирана, России и Турции по Сирии 12:25
Экс-главе Котласского района Поморья предъявили обвинение во взятках 12:20
Власти Москвы отменили торжества после катастрофы Ан-148 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 11:49
Рубрика: Власть

Пушков: США сами являются помехой для окончательного разгрома "ИГ"

США из-за стремлений использовать оставшихся боевиков против правительственного режима сами являются помехой для окончательного разгрома "Исламского государства" ("ИГ", запрещенная в РФ террористическая группировка).

"Абсурд вместо логики: Россия не может быть "помехой" для борьбы с "ИГ" в Сирии, как утверждают в Пентагоне. Помехой для окончательного разгрома "ИГ" являются сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске. Так и надо было заявить", - написал Пушков в Twitter.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
СМИ сообщили об "идеальном" оружии против российских подлодок
Фото: Reuters
Коалиция США вновь нанесла удар по сирийским войскам

Ранее стало известно, что в Минобороны США считают, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против террористов.

Напомним, западная коалиция под руководством Соединенных Штатов начала военную операцию на территории САР в 2014 году без согласия официальных властей республики. Совет Безопасности ООН также не давал американцам такого разрешения.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Российские военные успешно испытали новую противоракету
США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей
Солнцу предсказали скорое резкое охлаждение
Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой