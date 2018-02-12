Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин постоянно получает информацию о работах на месте крушения Ан-148. Об этом информирует ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что "вряд ли можно ожидать", что в понедельник Путину представят итоговый доклад о причинах инцидента.

"Очевидно, что времени для выявления причин пока прошло недостаточно, поэтому эти ожидания (такого доклада уже в понедельник - Прим.агентства), конечно, существенно преувеличены", - подчеркнул он.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва - Орск, разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело.