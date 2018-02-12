Секретарь Общественной палаты призвал поддержать сельхозкооперацию

Почетным гостем форума "Новая кооперация", который прошел 8 февраля в Ульяновске, стал секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. По его мнению, государство должно поддерживать сельхозкооперацию, поскольку это поможет замедлить отток населения из сельской местности в города.

- Крупнейшие компании мира работают на принципах кооперации. В настоящее время доминируют большие компании, что не совсем правильно. Необходим баланс крупных и мелких компаний. Кооперативная форма работы позволяет небольшим хозяйствам усилить свои ресурсы. Это направление нужно развивать, - заявил Фадеев. - Общественная палата России считает, что необходимо всячески поддерживать село для предотвращения большого оттока людей в города. Потенциал развития аграрного сектора огромен, мы его недоиспользуем. Формат кооперативов призван поддерживать жизнь на селе. Без кооперации мелким фермерским хозяйствам сложно составить конкуренцию крупным компаниям. Общественная палата призвана помогать, в первую очередь, не крупным компаниям, а мелким производителям.