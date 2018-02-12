В Оренбург вылетел спецборт МЧС для забора генетического материала

По поручению главы МЧС России в 8:00 из Москвы в Оренбургскую область вылетел спецборт МЧС России. В Орск отправилась межведомственная оперативная группа.

Представители МЧС России, Следственного комитета, Минтруда и Минздрава будут работать с родственниками погибших в результате крушения Ан-148. У них возьмут образцы ДНК для проведения генетической экспертизы, которая будет проводиться в Москве.

А на самом месте падения лайнера Саратовских авиалиний поисковые работы расширены до 30 гектаров

Для прочесывания местности и поисков задействованы отряды "Центроспас", "Лидер", а также силы Раменского и Домодедовского пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра.

Работы ведутся в три смены в круглосуточном режиме.

В настоящее время к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 780 человек и 175 единиц техники.