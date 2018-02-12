Суд арестовал министра сельского хозяйства Забайкалья

Суд города Читы поддержал ходатайство СК об аресте министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По стражей ему предстоит провести ближайшие два месяца.

Обосновывая ходатайство о заключении Кузьминова под стражу, следствие указывало, что чиновник на свободе может оказать давление на свидетелей. Отмечалась и наличие у задержанного возможности скрыться от следствия.

Напомним, глава регионального минсельхоза Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина были задержаны в воскресенье. Им инкриминируются превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

По данным уголовного дела, чиновники вводили в заблуждение сельхозпроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году, для которых предусматривалось выделение субсидий на компенсацию потерь от стихии. В минсельхозе региона от них якобы стали требовать выполнения ряда условий для выделения денег. Согласно выводам СК по краю, от незаконных действий чиновников пострадали не менее семи сельхозпроизводителей. Им причинен ущерб на сумму более 10,5 миллиона рублей.