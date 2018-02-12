В Кемерове школьник порезал ровесника ножницами

Новости

По программе "Рубль за квадратный метр" восстановили 20 старинных зданий 17:35
Стало известно состояние пострадавших при аварийной посадке Ми-8 17:35
Немецкого трубочиста обвинили в любви к нацистам 17:31
В Мурманске неизвестные разгромили приют для животных 17:24
ФАС раскрыла сговор на рынке лекарств и медоборудования 17:20
В Австрии погиб пассажир в результате столкновения поездов 17:20
МАК приступил к вскрытию "черных ящиков" с борта Ан-148 17:00
Террористы нанесли ущерб Ираку на 88,2 миллиарда долларов 16:59
Стали известны новые детали смерти актера Дмитрия Марьянова 16:55
Михаил Саакашвили задержан в Киеве 16:53
У ювелиров под Костромой украли мешок драгоценностей 16:50
Беларусь сделала революционный шаг к цифровой экономике 16:48
Минспорта организует соревнования для не попавших на ОИ спортсменов 16:47
На форуме в Сочи обсудят условия роста инвестиций в регионы 16:46
В Ростове осуждены директора 80 управляющих компаний 16:46
Разбившийся Ан-148 трижды не мог вылететь из Саратова в день крушения 16:43
Челябинского охотинспектора посмертно представят к ордену Мужества 16:33
Касаткина и Павлюченкова проиграли на старте турнира в Дохе 16:31
Сергей Собянин освободил столичных операторов такси от налога на движимое имущество 16:25
На Кубани создали новую географическую зону для выпуска вина 16:23
В МАК заявили о серьезных повреждениях самописцев Ан-148 16:20
В Японии пять человек погибли из-за снегопада 16:15
Гонку преследования в Пхенчхане выиграл француз Мартен Фуркад 16:12
Фото: откровенное селфи 68-летней Аллы Пугачевой вызвало ажиотаж 16:10
Главу компании-перевозчика арестовали после гибели людей в Ленобласти 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове школьник порезал ровесника ножницами

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего в городе инцидента: ученик четвертого класса одной из школ нанес травму мальчику из параллельного класса.

Под Калугой школьник напал с ножом на одноклассника

Сигнал о том, что в медицинское учреждение за помощью обратился 10-летний ребенок, поступил в полицию вечером 9 февраля.

- Сотрудники выехали на место происшествия. Предварительно было установлено, что двое десятилетних детей нашли на улице ножницы, которыми во время игры один из мальчиков случайно задел другого в область шеи, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. - Мальчику, у которого медики диагностировали резаную рану в области шеи, оказана помощь, его здоровью ничто не угрожает. Проверка по факту случившегося продолжается.

Между тем это уже не первый резонансный случай использования кемеровскими школьниками холодного оружия "в игре". Как сообщала "РГ", недавно ученик девятого класса школы на перемене ранил перочинным ножом семиклассницу. Проверку этого инцидента проводит прокуратура.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Минспорта организует соревнования для не попавших на ОИ спортсменов
Запуск новой противоракеты попал на видео
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева
Михаил Саакашвили задержан в Киеве