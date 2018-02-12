В Кемерове школьник порезал ровесника ножницами

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего в городе инцидента: ученик четвертого класса одной из школ нанес травму мальчику из параллельного класса.

Сигнал о том, что в медицинское учреждение за помощью обратился 10-летний ребенок, поступил в полицию вечером 9 февраля.

- Сотрудники выехали на место происшествия. Предварительно было установлено, что двое десятилетних детей нашли на улице ножницы, которыми во время игры один из мальчиков случайно задел другого в область шеи, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. - Мальчику, у которого медики диагностировали резаную рану в области шеи, оказана помощь, его здоровью ничто не угрожает. Проверка по факту случившегося продолжается.

Между тем это уже не первый резонансный случай использования кемеровскими школьниками холодного оружия "в игре". Как сообщала "РГ", недавно ученик девятого класса школы на перемене ранил перочинным ножом семиклассницу. Проверку этого инцидента проводит прокуратура.