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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Артиллеристы в Чечне научились искать малогабаритного "противника"

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В Чеченской Республике артиллеристы начали осваивать новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) 1Л227 "Соболятник". С их помощью можно обнаружить малозаметные объекты противника на расстоянии до 30 километров, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Фото: Krugolvik/wikimedia.org
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Во время полевых занятий операторы научатся использовать технические возможности новых комплексах на дальних расстояниях. При этом они отработают маскировку, чтобы потенциальный противник их не обнаружил.

- Несмотря на малые габаритные и весовые характеристики, новая РЛС применяется для обнаружения и автоматического сопровождения до 20 целей одновременно, а также корректирования огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам, - уточнил Астафьев.

Первую партию РЛС "Соболятник" подразделения войсковой разведки получили в начале января. Вес комплекса 36 килограмм, поэтому его может переносить расчет из двух человек. Станция способна обнаруживать как подвижные, так и стационарные объекты различных размеров с разными параметрами траектории на дальностях до 30 километров.

Автоматика станции одновременно сопровождает до 20 целей, а также анализировать их параметры, различая людей и технику.

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