Артиллеристы в Чечне научились искать малогабаритного "противника"

В Чеченской Республике артиллеристы начали осваивать новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) 1Л227 "Соболятник". С их помощью можно обнаружить малозаметные объекты противника на расстоянии до 30 километров, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Во время полевых занятий операторы научатся использовать технические возможности новых комплексах на дальних расстояниях. При этом они отработают маскировку, чтобы потенциальный противник их не обнаружил.

- Несмотря на малые габаритные и весовые характеристики, новая РЛС применяется для обнаружения и автоматического сопровождения до 20 целей одновременно, а также корректирования огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам, - уточнил Астафьев.

Первую партию РЛС "Соболятник" подразделения войсковой разведки получили в начале января. Вес комплекса 36 килограмм, поэтому его может переносить расчет из двух человек. Станция способна обнаруживать как подвижные, так и стационарные объекты различных размеров с разными параметрами траектории на дальностях до 30 километров.

Автоматика станции одновременно сопровождает до 20 целей, а также анализировать их параметры, различая людей и технику.