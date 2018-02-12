Главу компании-перевозчика арестовали после гибели людей в Ленобласти

В Вологодской области суд избрал меру пресечения организатору пассажирских перевозок. Следствие полагает, что он несет частичную ответственность за гибель девяти человек в ДТП в Ленобласти.

Как сообщается на официальном сайте СК РФ, коммерсанту предъявлено обвинение по третьей части статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным следствия, компания-перевозчик нанимала частных водителей со своими машинами, при этом не особенно заботясь о мерах безопасности. Например, попавший в страшную аварию микроавтобус был отправлен в рейс без техосмотра.

Ночью 6 февраля на снежной трассе между Тихвином и Новой Ладогой набитый пассажирами Ford вылетел на встречку и врезался в грузовик Iveco. Водитель грузовика получил травмы, в микроавтобусе погибли все.

Суд отправил коммерсанта под домашний арест, предварительное следствие продолжается.