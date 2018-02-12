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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При крушении Ан-148 погибли пятеро жителей Петербурга и Ленобласти

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

На борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 было трое петербуржцев и трое жителей Ленобласти.

Собянин: В катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей

Как сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь петербургского градоначальника Андрей Кибитов, в списке погибших жителей Северной столицы значатся Борис Кармалеев, Екатерина Бойков и Евгений Ильинов. Комитету по социальной политике поручено связаться с семьями погибших и проработать вопрос адресной помощи родственникам.

Кроме того, среди жертв авиакатастрофы двое жителей Ленобласти - Анатолий Колодяжный и Владимир Усачев. Из бюджета региона их семьям будет выделено по миллиону рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Власти помогут семье жителя Югры, погибшего при крушении Ан-148

Самолет "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, потерпел крушение в Подмосковье в воскресенье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - все погибли.

На месте крушения найден, предположительно, бортовой самописец. Комиссия МАК изучает прибор.

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