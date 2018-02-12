На Дону из-за метели закрыли движение на двух трассах

В Ростовской области из-за сильного снегопада и шквалистого усиления ветра ограничено движение на двух трассах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Ограничено движение на автодороге Котельниково - Песчанокопское на участке от Песчанокопского до Сальска и на автодороге Ростов - Ставрополь на участке от Песчанокопского до Егорлыка", - сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Кроме того, работники полиции просят автолюбителей строго соблюдать правила движения и воздержаться от поездок на личном транспорте без необходимости.

Напомним, что ранее снегопад спровоцировал в Ростове-на-Дону девятибальные пробки на дорогах. Синоптики прогнозируют в Ростовской области усиление ветра и гололедицу. Ухудшение погодных условий продлится до 14 февраля.