Новости

Американским ремейком российского хоррора займутся авторы "Заклятия" 13:37
Работник Пулково ответит в суде за падение с трапа бабушки и внучки 13:30
Квентина Тарантино обвинили в оправдании педофилии 13:23
В Тамбовской области помогут семье командира разбившегося Ан-148 13:22
ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Крыму 13:19
МВД Украины: На руках у населения 882 тысячи официальных "стволов" 13:13
Полиция Шанхая создала в мессенджере группу осведомителей 13:10
СМИ: Клинцевич ушел с поста замглавы комитета Совета Федерации по обороне 13:00
В России предложили запретить нарушающие авторские права приложения 12:59
Тест-драйв Nissan Juke: Будут ли покупать некогда хитовый кроссовер 12:55
Анджелину Джоли раскритиковали за неопрятность 12:53
Производство фото- и видеоконтента вырастет в четыре раза до 2020 года 12:40
Ученые разрешили есть свежевыпавший снег 12:40
На Дону из-за метели закрыли движение на двух трассах 12:39
В Саратове пройдет митинг памяти жертв крушения Ан-148 12:39
Около 210 фрагментов тел обнаружено на месте крушения Ан-148 12:38
Погибший в авиакатастрофе экстрасенс предчувствовал крушение Ан-148 12:29
МИД: В марте состоится встреча Ирана, России и Турции по Сирии 12:25
Экс-главе Котласского района Поморья предъявили обвинение во взятках 12:20
Власти Москвы отменили торжества после катастрофы Ан-148 12:15
Таможня России к 2020 году станет полностью электронной 12:15
Фото: Эль Фаннинг и Бен Фостер в экранизации романа Ника Пиццолатто 12:13
Видео: Курды сбили турецкий боевой вертолет Т129 АТАК в Сирии 12:12
"Прочь" и "Конь БоДжек" получили награды Гильдии сценаристов Америки 12:12
Белгородские власти помогут семье девушки, погибшей в Ан-148 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону из-за метели закрыли движение на двух трассах

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области из-за сильного снегопада и шквалистого усиления ветра ограничено движение на двух трассах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В Ростове метель парализовала дорожное движение

"Ограничено движение на автодороге Котельниково - Песчанокопское на участке от Песчанокопского до Сальска и на автодороге Ростов - Ставрополь на участке от Песчанокопского до Егорлыка", - сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Кроме того, работники полиции просят автолюбителей строго соблюдать правила движения и воздержаться от поездок на личном транспорте без необходимости.

Напомним, что ранее снегопад спровоцировал в Ростове-на-Дону девятибальные пробки на дорогах. Синоптики прогнозируют в Ростовской области усиление ветра и гололедицу. Ухудшение погодных условий продлится до 14 февраля.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Российские военные успешно испытали новую противоракету
США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей
Солнцу предсказали скорое резкое охлаждение
Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой