В Астрахани врач предстанет перед судом за гибель младенца

Завотделением областной детской больницы в Астрахани предстанет перед судом после гибели двухмесячного ребенка.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, завершилось расследование уголовного дела в отношении медика, возглавлявшего отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, и дело будет направлено в суд.

В ведомстве пояснили, что трагедия произошла, когда в отделение в тяжелом состоянии попал ребенок. По версии следствия завотделением "ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи". В частности, он не установил желудочный зонд и своевременную искусственную вентиляцию легких. Врач также повредил стенки подключичной вены ребенка

Все это, как считают следователи, привело к смерти ребенка.